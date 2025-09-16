Российский экологический оператор выявил наиболее типичные ошибки в терсхемах обращения с отходами

В 2025 году специалисты организации изучили 39 территориальных схем, присланных региональными властями. Итоги проверки показали, что лишь малая часть, а именно три схемы (около 10%), целиком соответствуют требованиям, установленным постановлением правительства № 775. В большинстве терсхем эксперты РЭО зафиксировали те или иные нарушения.

«В ходе анализа эксперты обозначили пять основных типов ошибок, которые чаще всего встречаются в этих документах. В их числе – неполные данные в информационной системе учета отходов, расхождения между текстовой и электронной версиями, а также неточности в вычислениях сроков и плановых показателей. Наша задача – помочь регионам исправить эти ошибки для перехода к современной цифровой системе управления отходами и стимулированию экономики замкнутого цикла», – заявили представители пресс-службы РЭО.

Самой распространенной проблемой является неполное внесение данных в электронную модель терсхемы в федеральной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО). Также отмечаются случаи несоответствия информации в текстовом и электронном вариантах, в частности, различия в параметрах объектов и балансовых показателях.

Еще один частый недостаток – указание неверных временных рамок, когда расчетный период составляет менее 10 лет. Нередко отсутствует анализ стоимости транспортировки отходов с учетом использования перегрузочных станций, а целевые показатели по переработке и утилизации отходов оказываются либо неполными, либо нереалистичными.

Лишь небольшое количество регионов смогли в полной мере выполнить новые требования, что объясняется необходимостью перевода в цифровой вид большого количества информации и просчета влияния на тарифы, заложенные в территориальные схемы.

РЭО проводит всестороннее исследование системы обращения с ТКО в регионах, в том числе оценку достижения плановых показателей, установленных указом Президента РФ, на основе создаваемой инфраструктуры. По результатам экспертизы всем регионам даются рекомендации, и они вносят исправления в свои терсхемы с учетом обнаруженных замечаний.