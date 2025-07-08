Российский экологический оператор выступил в качестве партнера фестиваля «ТимФест»

Данное мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа жизни, впервые проводится в столице. РЭО планирует развернуть ряд интересных интерактивных зон и образовательных инициатив, направленных на популяризацию экологической культуры и ответственного подхода к потреблению.

«Мы рады быть частью первого масштабного фестиваля "ТимФест". Совместными усилиями мы сможем донести до широкой общественности важность защиты окружающей среды и устойчивого развития. Мы надеемся, что такие проекты вдохновят россиян на более бережное отношение к природе и заботу о собственном здоровье», – отметила глава ППК РЭО Ирина Тарасова.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятиях, объединяющих спорт, здоровый образ жизни и экологическую осознанность.

Среди активностей, подготовленных РЭО, – мобильная мастерская по переработке отходов «Зеленый фургон». Здесь каждый сможет попробовать себя в роли переработчика: с помощью велошредера измельчать пластиковые крышки и создавать новые полезные предметы из вторсырья.

Кроме того, на фестивале будет функционировать экоспортивная зона, организованная РЭО, с увлекательными играми, сочетающими физическую активность и знания об экологии: экобаскетбол, экохоккей, экогольф и экофутбол.

Для посетителей фестиваля будут организованы мастер-классы и практические занятия: обучение правильной сортировке мусора, персонализация одежды с использованием термопресса и переделка старых вещей.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 августа в Москве, на территории «Тимирязев Центра». Открыта предварительная регистрация на веб-сайте мероприятия.

По словам организаторов, принять участие в фестивале могут все желающие, независимо от возраста (0+), однако лица, не достигшие 16 лет, допускаются на территорию только в сопровождении родителей или законных представителей.