Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

VOICE: Юрий Якуша, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», умер в 51 год

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Не стало украинского актера Юрия Якуши. Ему был 51 год. О кончине артиста сообщило руководство Киевского академического театра на Печерске — одной из сцен, где он работал, сообщает VOICE. Причина смерти не уточняется.

Якуша родился 6 января 1975 года. Он окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1999 по 2008 годы служил в Киевском академическом театре на Печерске. Позже выступал в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

В кино и сериалах Якуша начал сниматься в 2001 году. За карьеру он сыграл в 33 проектах. Самые известные работы — «День рождения Буржуя», «За двумя зайцами», «Возвращение Мухтара», «Чудо», «Слуга народа» и «Ловушка». Коллеги вспоминают его как талантливого артиста, способного одинаково убедительно играть в комедиях и драмах.

Ранее стало известно о смерти американского актера Алана Дайзерта.

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