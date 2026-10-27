Энергетики Подмосковья с начала года ввели около 1,3 тыс. МВА трансформаторной мощности

Специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала года ввели около 1,3 тыс. МВА трансформаторной мощности. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

За три квартала текущего года в регионе было построено и реконструировано более 2,5 тыс. трансформаторных подстанций, а также почти 3,3 тыс. км линий электропередачи, в том числе 1,2 тыс. км воздушных и 273 км кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ.

Всего в этом году в рамках инвестпрограммы компании построят и модернизируют около 3,9 тыс. км линий электропередачи, а также введут более 1,7 тыс. МВА трансформаторной мощности.

«Запланированные на год объемы — по линиям и трансформаторной мощности — позволяют говорить о системном развитии сетей и повышении качества электроснабжения потребителей. Модернизация энергообъектов идет с прицелом на нужды людей. Особое внимание уделяем социально значимым учреждениям и коммунальным узлам — от школ и поликлиник до котельных и водозаборных узлов», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии сферы ЖКХ и модернизации коммунальных объектов в регионе.