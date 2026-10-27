Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Вице-мэр Таллинна Ярван сообщил, что в Эстонии закончился асфальт

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Эстония столкнулась с дефицитом битума для производства асфальта после того, как лишилась двух поставщиков. Об этом сообщает ERR.

По словам Ярвана, ситуация критическая: асфальт в стране закончился. Битум поступал из Швеции и Литвы. Шведский завод по неизвестным причинам решил прекратить поставки. В ответ литовская компания подняла цены, а вскоре на ее заводе произошла поломка. В итоге Эстония осталась без сырья. Проблемы возникли и у Таллинна, где планировались масштабные дорожные работы. Оба партнера города сообщили: из-за ситуации на рынке асфальт просто недоступен.

Ранее стало известно, что премьер Украины напугал критическим сценарием.

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