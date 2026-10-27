Виктория Боня рассказала о травле после пластической операции у американского хирурга

Три года назад 46-летняя бывшая звезда «Дома» и телеведущая Виктория Боня решилась на пластическую операцию у лос-анджелесского хирурга Чиа Чи Као, передает Teleprogramma.org.

Боне выполнили подтяжку в технике «конский хвост» и нижнюю блефаропластику с удалением жира. Однако вместо комплиментов телеведущая получила шквал критики. Подписчики сравнивали ее с Фредди Крюгером, а некоторые российские пластические хирурги публично разбирали ее фото в период отеков.

«Только мертвый или ленивый не высказался о ней», — отметила Виктория.

Особенно ее задели нападки коллег по цеху. Некоторые хирурги не только критиковали результат, но и оскорбляли доктора Као, утверждая, что Боне «отрезали нос, как Майклу Джексону».

Несмотря на это, Виктория не стала прятаться. Когда ассистенты врача опубликовали ее снимки без фильтров сразу после операции, она заявила, что ее лицо прекрасно, а отеки — естественный этап восстановления.

Стоимость операции составила около $250 тысяч. По словам Бони, результат оправдал затраты: углы глаз идеально подтянулись, зона вокруг глаз разгладилась, нет шрамов, асимметрии и опущенных век.

Виктория записала видеообращение к доктору Као, в котором извинилась за критику со стороны российских коллег и еще раз поблагодарила хирурга за работу. Стоит отметить, что среди пациентов Као были Белла Хадид и Кендалл Дженнер.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня периодически плачет от тоски по «космической семье».