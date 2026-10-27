Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

REGIONS: на Ярославском ходу МЖД начались масштабные рейды по спасению детей

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Сотрудники транспортной полиции активизировали профилактические рейды на Ярославском направлении Московской железной дороги, направив основные силы на борьбу с зацепингом и предотвращение детского травматизма на рельсах, передает REGIONS.

Представители ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская взяли под особый контроль участки, которыми ежедневно пользуются школьники по дороге на занятия и обратно. Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с патрульно-постовой службой проводят строгие проверки и разъяснительные беседы с пассажирами всех возрастов.

Главная цель правоохранителей — выбить из голов молодежи иллюзию безопасности смертельных развлечений. Пассажирам подробно объясняют, чем грозит переход путей в неположенных местах, штурм крыш вагонов, попытки пролезть под составами или прыжки с платформ. Каждому встречному вручают наглядные памятки с правилами поведения на объектах повышенной опасности.

Причина столь пристального внимания силовиков к инфраструктуре МЖД кроется в пугающих цифрах статистики. На сегодняшний день на железной дороге пострадали уже 146 несовершеннолетних, причем 85 из них получили травмы именно из-за увлечения зацепингом. Для 65 детей прогулки и поездки по рельсам закончились гибелью, в том числе 36 трагедий произошли во время опасных трюков на вагонах.

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