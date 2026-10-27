С наступлением холодов на рынках появляется топинамбур, который часто называют «земляной грушей». Этот корнеплод незаслуженно обходят вниманием, хотя он является одним из самых полезных сезонных продуктов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

В чем главная польза

Как рассказала эксперт, главная ценность топинамбура — высокое содержание инулина. Это особый вид пищевых волокон, который служит пищей для полезных бактерий в кишечнике.

«Инулин обладает пребиотическими свойствами. Он не усваивается в верхних отделах ЖКТ, а доходит до толстого кишечника, где кормит полезную микрофлору. Это улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет», — сказала она.

Специалист отметила, что топинамбур богат калием, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и мышечных сокращений.

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«В отличие от картофеля, топинамбур содержит значительно меньше крахмала. Инулин замедляет всасывание углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови. Это делает его хорошим дополнением к рациону людей с нарушением углеводного обмена. Топинамбур — это не лекарство. Он не лечит сахарный диабет и не заменяет медикаментозную терапию», — сообщила Писарева.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на пользу, топинамбур подходит не всем.

Газообразование: Из-за высокого содержания инулина топинамбур может вызывать вздутие живота, метеоризм и дискомфорт.

Синдром раздраженного кишечника (СРК): Людям с чувствительным ЖКТ и непереносимостью FODMAP-продуктов (ферментируемых углеводов) стоит вводить продукт в рацион очень аккуратно.

Рекомендация: Начинайте с небольшой порции 50-60 граммов, желательно после термической обработки, и наблюдайте за реакцией организма.

Как выбрать и приготовить

По словам эксперта, при покупке нужно обращать внимание на плотность клубней. Они должны быть твердыми, без мягких участков, плесени и следов гнили. Неровности и наросты на поверхности — это нормально. Лучше выбирать клубни среднего размера.

Топинамбур универсален. Его можно есть сырым, запекать, тушить или добавлять в супы. Он имеет легкий сладковатый вкус.

Сырые: В салатах, хорошо сочетается с яблоком и морковью.

Запеченные: С оливковым маслом, чесноком и специями. Термическая обработка не только раскрывает вкус, но и улучшает перевариваемость, снижая риск вздутия.

Супы: Отличная база для крем-супов, например, с морковью или сельдереем.

Диетолог добавила, что топинамбур помогает разнообразить рацион, поддержать микрофлору кишечника и получить витамины в осенний период. Его можно включать в рацион как вкусную и здоровую альтернативу картофелю.