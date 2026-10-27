Скидка на ЖКХ: как добиться перерасчета за отопление при едва теплых батареях

Если батареи едва теплые, платить за отопление в полном объеме жильцы не обязаны. Как добиться перерасчета, REGIONS рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Для перерасчета важно не то, насколько горячими кажутся радиаторы, а фактическая температура воздуха в комнатах: по закону не ниже +18 градусов, в угловых — не ниже +20. Ночью допускается снижение на три градуса, в суровых регионах нормативы выше.

Если дома холоднее положенного, россиянам советуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу: обращение регистрируют и назначают проверку в течение двух часов. Специалисты измерят температуру и составят акт — главное основание для перерасчета. Плата уменьшается на 0,15% от месячной суммы за каждый час и каждый градус отклонения: при платеже ₽5 тыс. и отклонении в два градуса за десять часов сумма снизится на ₽150. Перерасчет положен и за длительные отключения — суммарно не более 24 часов в месяц.

Если УК не присылает специалистов, акт можно составить самостоятельно: его подписывают минимум два потребителя и председатель совета дома или ТСЖ. Дальше — жалоба в Госжилинспекцию или суд. Пахомов напомнил: перерасчет не снимает с коммунальщиков обязанности наладить отопление.