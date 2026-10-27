«Кажется, слетал в Египет»: стало известно о состоянии кота, исчезнувшего в аэропорту Краснодара

Пропавший больше месяца назад в аэропорту Краснодара кот Василий наконец-то вернулся к своим владельцам — причем в такой отличной форме, будто проводил время не на приаэродромной территории, а на элитном курорте. Об этом рассказала сестра хозяйки в беседе с RT .

Сестра хозяйки хвостатого путешественника рассказала журналистам, что Вася выглядит совершенно здоровым, чистым и нисколько не напуганным. По ее словам, кот даже не похудел за время своего исчезновения, из-за чего в семье шутят, что питомец вполне мог слетать на пару недель в Египет.

Драма началась еще 24 сентября, когда Василий умудрился выскользнуть из переноски прямо перед вылетом рейса в Батуми. Поиски затянулись больше чем на месяц, пока утром 27 октября на кота случайно не наткнулась одна из сотрудниц воздушной гавани. Где именно откармливался и отдыхал все это время пушистый беглец, остается загадкой, однако родственники уже запланировали визит к ветеринару, чтобы убедиться в его полном порядке.