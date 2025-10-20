Российский экологический оператор выступит в качестве партнера форума «Экомониторинг в России»

Первый общенациональный форум-выставка «Экомониторинг в России», который состоится 1 и 2 декабря 2025 года в Москве, будет проведен при поддержке и участии Российского экологического оператора. Организатором этого события является Ассоциация развития цифровизации и технологического обеспечения экологического мониторинга (АРЭМ).

В пресс-службе РЭО отметили важность предстоящего форума: «Развитие технологий в сфере экологического мониторинга неразрывно связано с эффективностью системы управления отходами. Современные методы анализа и сбора данных дают возможность всесторонне оценивать влияние отрасли на экологию и оперативно устранять возможные риски. Оказание поддержки таким инициативам — ключевой приоритет для РЭО. Стабильная работа общероссийской системы мониторинга окружающей среды — необходимое условие для достижения поставленной государством цели по обеспечению благоприятной экологии».

Форум станет платформой для встречи представителей власти, бизнеса и экспертов с целью обсуждения вопросов улучшения современных систем экологического мониторинга в различных регионах России. Ключевой темой пленарного заседания будет «Комплексное развитие систем экологического мониторинга в субъектах Российской Федерации». Участники также обсудят стандарты, касающиеся разработки подобных систем.

Цель мероприятия — способствовать решению задач, определенных в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».