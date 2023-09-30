Российский ученый заявил об ухудшении глобальной экологии

Ученый из России Виктор Данилов-Данильян сообщил о том, что глобальные показатели экологии во всех сферах ухудшились. Единственным исключением является состояние озонового слоя Земли. Об этом специалист сообщил во время выступления на форуме «Нить природы», его слова передает издание РИА Новости .

Специалист отметил ухудшение показателей и подчеркнул, что единственная сфера, где не наблюдается отрицательных показателей – озоновый слой планеты. Ученый рассказал, характеристики озонового слоя показывают положительные показатели на фоне принятия Монреальского протокола. Он ограничивает количество веществ, способствующих разрушению озона.

Данилов-Данильян также уточнил, что наблюдается увеличение концентрации парниковых газов, уменьшается площадь лесов и растут пустыни. Почва планеты также продолжает подвергаться химическому загрязнению, заключил он.