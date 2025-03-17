Российское правительство утвердило правила обращения с ТКО

Постановление № 293, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вводит в действие новые правила в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Разработкой усовершенствованного свода правил занимались эксперты из госкомпании «Российский экологический оператор».

Глава РЭО Денис Буцаев назвал правила основным документом для отрасли. По его словам, ключевые нововведения затрагивают оптимизацию процесса заключения договоров с региональным оператором, а также конкретизацию положений, касающихся прекращения его полномочий. В регламенте детально прописаны различные методы сбора ТКО и ограничения, касающиеся размещения отходов на контейнерных площадках. Регионы имеют право самостоятельно устанавливать способы сбора ТКО на своей территории. Документ внедряет унифицированную цветовую маркировку контейнеров для раздельного сбора мусора, обязательную для применения с 1 января 2030 года.

«Продолжительная работа над документом завершена. После согласований и обсуждений с регионами проект постановления утвержден правительством РФ и вступает в силу в текущем году», — сообщил Буцаев.

Вводятся понятия, касающиеся мест накопления вторресурсов и фандоматов.

Регламент предписывает подавать заявку на заключение соглашения с региональным оператором в течение 10 рабочих дней с момента приобретения зданий, строений или земельных участков. Это позволит оперативно идентифицировать новых пользователей услуг. При отсутствии заявки начисления будут производиться исходя из нормативов образования ТКО.

Уточнен список сведений, необходимых для заявки, и требования к прилагаемым документам. Потребитель обязан указать площадку для размещения отходов в соответствии с муниципальным реестром и предоставить копию паспорта отходов.

В регламенте подробно расписана процедура действий при поступлении заявки на заключение соглашения от нескольких потребителей.

Определены «безоговорочные причины» для лишения организации статуса регионального оператора. В этих случаях решение принимается компетентным органом без обращения в судебные инстанции. К ним относятся добровольный отказ от статуса, признание банкротом или аннулирование разрешения на деятельность.

В других ситуациях для лишения статуса необходимо решение суда. Регламент предусматривает следующие основания для обращения в суд: пятикратное или более нарушение договора с регионом по вине регионального оператора в течение года; отсутствие безотзывной банковской гарантии; наличие подтвержденной судебным актом или актом сверки просроченной задолженности перед оператором в размере 25% и более от годовых обязательств по соглашению; пятикратное или более нарушение схемы движения ТКО, подтвержденное контролирующими органами, по вине регионального оператора в течение года.

Типовой договор дополнен пунктами об ответственности региональных операторов за нарушение графика вывоза ТКО. Ранее подобные положения применялись только при нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (при вывозе мусора из многоквартирных и частных домов).

Постановление также вносит поправки в иные акты Правительства Российской Федерации, в частности, разрешает направлять экологические платежи на создание контейнерных площадок.

Новые правила обращения с ТКО начнут действовать с 1 сентября 2025 года.