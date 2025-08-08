Рост числа жалоб на состояние мусорных площадок зафиксировали в Красноярском крае

«Руководству региона необходимо акцентировать внимание на поддержании чистоты и регулярной уборке территорий вокруг контейнеров. Последние две недели Красноярский край лидировал по числу жалоб от граждан на скопление отходов возле баков. В частности, в отчете, представленном на предыдущем заседании штаба, отмечался скачок обращений граждан из Емельяновского и Березовского районов, а до этого – из Советского и Емельяновского. На сегодняшний день ситуация в указанных районах улучшилась, однако подобные повышения количества жалоб происходят периодически, что говорит об отсутствии четкого графика обслуживания населения», – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.