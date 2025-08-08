Рост числа жалоб на состояние мусорных площадок зафиксировали в Красноярском крае
В Красноярском крае стали чаще жаловаться на состояние мусорных площадок
Фото: [Медиасток.рф]
Более того, регион находится под угрозой срыва намеченных показателей по приобретению баков для твердых коммунальных отходов (ТКО). Эти сведения прозвучали на совещании штаба по организации системы обращения с ТКО, которое состоялось в Координационном центре Правительства РФ. Специалисты РЭО представили анализ текущей обстановки в области обращения с ТКО.
«Руководству региона необходимо акцентировать внимание на поддержании чистоты и регулярной уборке территорий вокруг контейнеров. Последние две недели Красноярский край лидировал по числу жалоб от граждан на скопление отходов возле баков. В частности, в отчете, представленном на предыдущем заседании штаба, отмечался скачок обращений граждан из Емельяновского и Березовского районов, а до этого – из Советского и Емельяновского. На сегодняшний день ситуация в указанных районах улучшилась, однако подобные повышения количества жалоб происходят периодически, что говорит об отсутствии четкого графика обслуживания населения», – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Отмечается также, что в текущем году в регионе наблюдается низкая динамика реализации плана по приобретению как контейнерных площадок, так и самих контейнеров.
«Показатель по контейнерным площадкам составляет всего 4%, то есть приобретено лишь 35 из запланированного 891 объекта, а по контейнерам – 19%, или 366 из 1847», – проинформировали в пресс-службе РЭО.