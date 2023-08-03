Розовый фламинго поселился на реке в Пущино

Жители Пущино заметили на Оке одинокого розового фламинго. До этого птица была замечена в Серпухове, сообщает РИАМО.

В течение последних нескольких дней фламинго видели на городском пляже, карьере, лодочной станции. Однажды птица залетела даже в район деревни Тульчино.

Жители отметили, что розовый окрас сохранился только на внутренней стороне крыльев – в остальном птица уже практически белая. Людей беспокоит вопрос ее безопасности.

Каким образом фламинго оказался на нехарактерной для этого вида территории, пока не установлено.