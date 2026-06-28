Ртуть и нефть в одной реке: ученые вскрыли правду о Северском Донце, которую скрывали годами

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии зафиксировали в воде Северского Донца многократное превышение концентраций нефтепродуктов и ртути. Результаты мониторинга за 2024–2025 годы изложены в работе «Гидрохимический режим и загрязнение приоритетными токсикантами реки Северский Донец».

Авторы исследования констатируют, что река десятилетиями испытывает колоссальную антропогенную нагрузку, а ее вода классифицируется как загрязненная. Среди факторов, усугубивших ситуацию, прямо названо проведение специальной военной операции.

Наиболее тревожные показатели по нефтяному загрязнению выявлены в ряде населенных пунктов. У поселка Веселая Гора норматив оказался превышен в 2,5–6,2 раза, у Каменска-Шахтинского — в 6,4 раза, у села Большой Суходол — в 3,3 раза. Меньшие, но столь же стабильные отклонения зафиксированы в Николаевке и Давыдо-Никольском. Исследователи характеризуют нефтяное загрязнение как хроническое, ведущее к обеднению видового состава рыб и подрыву кормовой базы.

Параллельно в пробах обнаружили и ртуть. В районе Усть-Донецкого ее содержание превысило допустимые значения в 1,3–15,8 раза. Среди естественных источников металла ученые перечисляют вымывание угольных комплексов Донбасса, шахтные и ливневые стоки, а также сброс плохо очищенных коммунальных вод и смыв удобрений.

Эколог Ирина Черкашина в беседе с 161.RU напомнила, что первые сигналы о тяжелых металлах в Северском Донце поступали еще в 80-е годы, и тогда их связывали с работой химического комбината. По ее словам, опасность ртути кроется в ее способности поражать нервную систему и головной мозг. Угроза реализуется двумя путями: через употребление зараженной рыбы, выловленной в реке, и через питьевую воду. При этом Черкашина подчеркнула, что для Северского Донца нефтяные пятна — далеко не главная беда. Куда острее стоит проблема угольной пыли и иных промышленных сбросов, десятилетиями отравляющих водную артерию.