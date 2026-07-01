В Кремле состоялась первая с февраля личная встреча президента Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин впервые с февраля провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в очном формате. До этого подобные встречи проходили преимущественно по видеосвязи. Об этом пишет ТАСС.

Путин собрал Совбез в очном формате впервые за несколько месяцев

Президент России Владимир Путин 1 июля провел очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Это первая такая встреча с 20 февраля, о которой сообщалось официально.

Глава государства регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, как правило, раз в неделю. Чаще всего они проходят по пятницам, однако фиксированного дня для таких встреч нет. На этой неделе заседание состоялось в среду.

С начала года прошло 18 совещаний

По официальным данным, с начала 2026 года Владимир Путин провел 18 совещаний с постоянными членами Совета безопасности.

Из них только три состоялись в очном формате. Предыдущая личная встреча прошла 20 февраля и была посвящена вопросам повышения эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности.