Звезда «Уральских пельменей» Мясников отметил с женой атласную свадьбу

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников поделился с поклонниками редким семейным кадром. Он опубликовал фотографию со своей женой Надеждой в честь 24-й годовщины брака, сообщает Teleprogramma.org.

Пара отметила так называемую атласную свадьбу в ресторане в кругу самых близких людей. Этот день стал для них поводом вспомнить историю своих отношений.

Вячеслав и Надежда познакомились в Уральском государственном лесотехническом университете, где учились на одном курсе. Их знакомство состоялось благодаря общему увлечению — они вместе готовились к выступлениям в команде КВН. Мясников признался, что сразу почувствовал особую связь с будущей женой, которая с годами только укрепилась.

Самое необычное в этой истории — предложение руки и сердца. У молодого Вячеслава тогда не было денег на обручальное кольцо. Однако он придумал оригинальный способ признаться в чувствах: актер спрятал в йогурте записку с текстом: «Надя, выходи за меня». Надежда не сразу поняла, что это предложение, но, осознав, с радостью согласилась. Позже Мясников купил для нее настоящее кольцо.

Сегодня супруги воспитывают двоих детей и, несмотря на бытовые заботы, сохраняют нежность и уважение друг к другу.

Ранее стало известно, что актеры Оксана Фандера и Филипп Янковский расстались после 35 лет брака.