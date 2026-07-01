Витаминный удар: сколько черники, малины и арбуза можно съесть с пользой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]
Летний сезон радует обилием свежих ягод. Черника, земляника, малина, смородина и арбуз — не просто лакомство, а настоящие природные «суперпродукты». Нутрициолог Ольга Ромашина в интервью REGIONS рассказала о полезных свойствах каждой из них и предостерегла о возможных противопоказаниях.
Черника: защита для глаз и мозга
Главное достоинство черники, по словам эксперта, — высокое содержание антоцианов. Эти соединения укрепляют капилляры сетчатки и головного мозга, тормозят возрастные изменения и положительно влияют на память и внимание. Ягода помогает сохранять зрение и поддерживать когнитивные функции.
Земляника: чемпион по содержанию витамина B9
В землянике рекордное количество фолиевой кислоты, необходимой для процессов кроветворения и деления клеток. Как подчеркнула Ромашина, эта ягода особенно ценна для будущих мам и тех, кто контролирует уровень гемоглобина.
Малина: природное противовоспалительное средство
Малина содержит салициловую кислоту, которая действует как натуральный антибиотик: снижает температуру, купирует воспаление и облегчает состояние при простудах. Врач назвала ее «природным аспирином» без побочных эффектов.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
Черная смородина: источник витамина С
По содержанию аскорбиновой кислоты смородина опережает лимоны и апельсины. Она укрепляет иммунную систему, поддерживает эластичность сосудов и помогает противостоять инфекциям. Специалист называет ее природным иммуномодулятором.
Арбуз: защита сосудов и водный баланс
Арбуз богат ликопином — мощным антиоксидантом, который препятствует развитию атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых патологий. Помимо этого, ягода содержит много жидкости, что помогает поддерживать водно-солевой баланс.
Секрет максимальной пользы
Чтобы получить максимум витаминов, ягоды стоит употреблять свежими. Термическая обработка разрушает витамин С и большую часть антиоксидантов, напомнила нутрициолог. Варенье и компоты — вкусное лакомство, но их польза значительно ниже.
«Для максимальной пользы рекомендуется есть ягоды исключительно в свежем виде. Термическая обработка полностью разрушает витамин С и часть антиоксидантов», — предупредила доктор.
Кому стоит быть аккуратнее
Ромашина перечислила группы риска:
- аллергикам и астматикам стоит избегать малины и клубники из-за высокого риска реакций;
- при гастрите и язве кислые плоды могут спровоцировать обострение;
- диабетикам важно контролировать порции;
- при подагре противопоказаны ягоды с высоким содержанием кислот;
- при проблемах с почками арбуз может дать излишнюю нагрузку из-за мочегонного эффекта.
Собирать лесные ягоды в Подмосковье рекомендуется в экологически чистых зонах, вдали от автомобильных трасс.
Ранее нутрициолог Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие ягоды на самом деле полезнее и от чего зависит их польза для здоровья.