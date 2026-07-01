Витаминный удар: сколько черники, малины и арбуза можно съесть с пользой

Летний сезон радует обилием свежих ягод. Черника, земляника, малина, смородина и арбуз — не просто лакомство, а настоящие природные «суперпродукты». Нутрициолог Ольга Ромашина в интервью REGIONS рассказала о полезных свойствах каждой из них и предостерегла о возможных противопоказаниях.

Черника: защита для глаз и мозга

Главное достоинство черники, по словам эксперта, — высокое содержание антоцианов. Эти соединения укрепляют капилляры сетчатки и головного мозга, тормозят возрастные изменения и положительно влияют на память и внимание. Ягода помогает сохранять зрение и поддерживать когнитивные функции.

Земляника: чемпион по содержанию витамина B9

В землянике рекордное количество фолиевой кислоты, необходимой для процессов кроветворения и деления клеток. Как подчеркнула Ромашина, эта ягода особенно ценна для будущих мам и тех, кто контролирует уровень гемоглобина.

Малина: природное противовоспалительное средство

Малина содержит салициловую кислоту, которая действует как натуральный антибиотик: снижает температуру, купирует воспаление и облегчает состояние при простудах. Врач назвала ее «природным аспирином» без побочных эффектов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Черная смородина: источник витамина С

По содержанию аскорбиновой кислоты смородина опережает лимоны и апельсины. Она укрепляет иммунную систему, поддерживает эластичность сосудов и помогает противостоять инфекциям. Специалист называет ее природным иммуномодулятором.

Арбуз: защита сосудов и водный баланс

Арбуз богат ликопином — мощным антиоксидантом, который препятствует развитию атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых патологий. Помимо этого, ягода содержит много жидкости, что помогает поддерживать водно-солевой баланс.

Секрет максимальной пользы

Чтобы получить максимум витаминов, ягоды стоит употреблять свежими. Термическая обработка разрушает витамин С и большую часть антиоксидантов, напомнила нутрициолог. Варенье и компоты — вкусное лакомство, но их польза значительно ниже.

«Для максимальной пользы рекомендуется есть ягоды исключительно в свежем виде. Термическая обработка полностью разрушает витамин С и часть антиоксидантов», — предупредила доктор.

Кому стоит быть аккуратнее

Ромашина перечислила группы риска:

аллергикам и астматикам стоит избегать малины и клубники из-за высокого риска реакций;

при гастрите и язве кислые плоды могут спровоцировать обострение;

диабетикам важно контролировать порции;

при подагре противопоказаны ягоды с высоким содержанием кислот;

при проблемах с почками арбуз может дать излишнюю нагрузку из-за мочегонного эффекта.

Собирать лесные ягоды в Подмосковье рекомендуется в экологически чистых зонах, вдали от автомобильных трасс.

Ранее нутрициолог Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие ягоды на самом деле полезнее и от чего зависит их польза для здоровья.