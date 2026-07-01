Подачу электроэнергии всем потребителям в Люберцах возобновят к 16 часам

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал о ликвидации последствий технологического инцидента на электросетях и ходе восстановительных работ на подстанции Красново, передает REGIONS .

Электроснабжение частично восстановлено

В городских округах Люберцы и Котельники продолжаются работы по устранению последствий технологического сбоя на подстанции. По оперативным данным, подача электроэнергии уже возобновлена для около 90% ранее отключенных потребителей. Энергетики используют резервные схемы и передвижные источники питания, чтобы поэтапно вернуть свет в жилые дома и социальные объекты.

«Бригадами Россетей, проводятся работы и бригадами Мособлэнерго. Всего работает порядка 40 бригад, это 120 человек», — сообщил Воропанов.

Ситуация под контролем властей

Представители регионального министерства энергетики сообщили, что ситуация находится под контролем. Социально значимые учреждения — больницы, роддомы и коммунальные службы — были подключены к электроснабжению в приоритетном порядке.

По словам представителей ведомства, аварийное отключение затронуло десятки тысяч жителей, однако к полудню число оставшихся без света существенно сократилось благодаря перераспределению нагрузки в сети.

Сроки полного восстановления

Ожидается, что подача электричества всем потребителям будет полностью восстановлена к 16:00. После этого энергетики продолжат работы по переводу сетей на постоянную схему и установке нового оборудования, поврежденного в результате инцидента.