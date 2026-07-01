Экс-звезду «Дома-2» Элину Камирен экстренно доставили в больницу Адлера

41-летняя бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен попала в больницу Адлера в тяжелом состоянии, сообщает The Voice. Причиной стал камень в почках, который вызвал невыносимую боль, после которой женщина потеряла сознание.

Как рассказала сама Камирен, скорая помощь долго не могла приехать, поэтому друг семьи сам отвез ее в приемный покой. Врачи быстро оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние пациентки.

После этого Элину перевели в урологическое отделение больницы в Хосте. Там ее лечит лучший специалист.

«Я всю ночь разговаривала во сне со своим ангелом-хранителем, наставником. Говорила: "Пожалуйста, убери это, я не хочу такой опыт". А он мне объяснил, для чего все это нужно. Представляете, сегодня камень вышел, и я еду домой», — отметила блогерша.

Она призналась, что в больнице задумалась о своем здоровье. Экс-участница «Дома-2» посочувствовала соседке по палате, которой предстоит сложная операция, и пообещала пересмотреть свой рацион питания. Блогерша призвала всех следить за своим телом и отказаться от вредной пищи, чтобы избежать подобных проблем.

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