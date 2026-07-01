Один запах способен испортить жизнь всему подъезду: результаты опроса из Подмосковья удивили соседей

Большинство жителей Московской области хотя бы раз сталкивались с дискомфортом из-за соседей. Чаще всего причиной конфликтов становятся ремонт, громкие ссоры и сигаретный дым, а ради тишины люди готовы тратить в среднем ₽12 тыс., пишет REGIONS.

Шум и запахи стали главными причинами соседских конфликтов

Жители многоквартирных домов Московской области регулярно сталкиваются с неудобствами из-за соседей. Согласно исследованию платформы «Авито», за последний год подобные ситуации возникали у 60% опрошенных.

Из них 19% сталкивались с проблемами несколько раз, 22% — периодически, а еще 16% признались, что испытывают дискомфорт практически постоянно.

Наиболее частыми причинами недовольства стали:

шумный ремонт — 37%;

громкие крики, семейные ссоры и разговоры — 35%;

сигаретный дым, запахи еды и строительных материалов — 29%;

громкая музыка или телевизор — 25%.

Чаще всего шум беспокоит жителей вечером (41%) и ночью (39%).

Как жители решают конфликты с соседями

Самой распространенной реакцией остается терпение — 40% респондентов предпочитают не предпринимать никаких действий.

При этом 36% стараются решить проблему разговором с соседями, 24% стучат по батареям или стенам, 15% обращаются в полицию или к участковому, 13% пишут жалобы в домовые чаты, а 7% сообщают о нарушениях в управляющую компанию.

Исследование также показало, что около 70% жителей региона общаются со своими соседями, а 45% оценивают отношения как хорошие. Лучше всего контакт складывается у людей старше 65 лет, тогда как молодежь чаще предпочитает не поддерживать общение.

Ради тишины жители готовы платить

Чтобы снизить уровень шума, многие выбирают специальные средства защиты. Особенно популярны они среди молодых людей.

Чаще всего приобретают:

наушники с шумоподавлением — 16%;

беруши — 13%;

шумопоглощающие панели и плотные шторы — 11%;

дверные и оконные уплотнители — 10%;

генераторы белого шума — 9%;

ковровые покрытия — 8%.

В среднем жители Подмосковья готовы потратить на создание комфортной звукоизоляции около ₽12 тыс. При этом 18% рассчитывают уложиться в ₽3000, а почти каждый десятый готов вложить более ₽30 тыс.