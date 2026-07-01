В Люберцах и Котельниках энергетики восстановили 90% электроснабжения

После технологического нарушения на подстанции большая часть потребителей на юге Подмосковья снова получила электричество за счет резервных схем. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Московский регион».

Энергетики «Россети Московский регион» сообщили о восстановлении подачи электроэнергии примерно у 90% потребителей, ранее оставшихся без света из-за технологического нарушения на подстанции в округах Люберцы и Котельники. Часть объектов уже подключена к резервным схемам электроснабжения, также используются передвижные источники питания.

Работы по восстановлению продолжаются

Специалисты продолжают устранять последствия сбоя и поэтапно возвращают электричество оставшимся потребителям. Временное энергоснабжение обеспечивается за счет резервных источников и мобильных установок.

Масштаб задействованных ресурсов

Для ликвидации последствий привлечены 20 аварийных бригад, в составе которых работают 68 энергетиков. На месте задействовано 20 единиц спецтехники. Также в регион направлены 60 резервных источников электроснабжения, позволяющих поддерживать подачу энергии в период восстановительных работ.

Временное подключение жилых домов

Отдельно отмечается, что в Котельниках подключение многоэтажных домов на 2-м Покровском проезде осуществляется через резервные источники питания, что позволяет поддерживать электроснабжение до полного восстановления основной схемы.