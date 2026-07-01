Поступление в высшее учебное заведение — одно из самых волнительных испытаний для старшеклассников. Наиболее остро ситуация воспринимается в тех случаях, когда итоговых баллов оказывается недостаточно для зачисления в выбранный университет. Как родители могут помочь своему ребенку пережить этот сложный этап без ущерба для самооценки, в беседе с REGIONS рассказала психолог Наталья Наумова.

Первая и самая частая ошибка взрослых, по мнению специалиста, — это попытка немедленно предложить ребенку план действий или указать на недочеты в подготовке. В состоянии стресса подростку требуется не рациональный разбор ошибок, а эмоциональная поддержка и принятие. Психолог советует в первую очередь дать юноше или девушке возможность высказаться, назвать свои чувства и просто быть услышанным. Это помогает снизить остроту переживаний и восстановить способность трезво оценивать ситуацию.

«Ребенок должен знать: его любят не за оценки, не за поступление и не за диплом престижного университета. Он ценен сам по себе. Именно это ощущение безопасности помогает быстрее успокоиться и двигаться дальше», — добавила специалист.

Сильная тревога, как отмечает Наумова, парализует мышление, мешает поиску решений и адекватной оценке обстоятельств. Вместо того чтобы зацикливаться на переживаниях, стоит помочь подростку осознать истинную причину беспокойства. Зачастую за страхом скрываются совершенно конкретные опасения: подвести ожидания близких, потерять целый год, оказаться хуже одноклассников или почувствовать себя несостоятельным. Когда настоящая причина становится ясна, найти способ справиться с ней становится значительно проще.

«Полезно задать простой вопрос: „Что самое страшное произойдет, если сейчас не получится поступить?“ Когда человек честно отвечает себе на него, тревога обычно становится меньше. Появляется возможность увидеть ситуацию более реалистично и понять, что делать дальше», — рекомендовала психолог.

Если подросток не прошел на бюджет или не был зачислен в вуз мечты, родителям следует избегать драматизации события. Эксперт подчеркивает, что профессиональный и жизненный путь человека не определяется итогами одного экзамена или конкурса. Это лишь один из множества этапов, а не точка невозврата.

«Очень важно объяснить ребенку, что это не конец света, и какие бы ни были результаты, самое главное — жизнь продолжается, она не заканчивается из-за одной неудачи. Даже если сейчас что-то не получилось, остается огромное количество возможностей: поступление в другой университет, перевод после первого курса, колледж, повторная попытка через год», — сказала психолог.

Психолог также напоминает, что в период экзаменов абитуриенты часто забывают о базовых потребностях — нормальном сне, отдыхе и сбалансированном питании. Это неизбежно приводит к эмоциональному истощению и повышает уровень тревожности. Восстановление ресурса, по мнению специалиста, не менее важно, чем поиск альтернативных путей обучения.

«Иногда лучший способ помочь себе — сделать паузу: выспаться, прогуляться, немного переключиться. Когда нервная система приходит в более спокойное состояние, человек начинает мыслить гораздо рациональнее и легче принимает решения», — объяснила специалист.

И наконец, Наумова акцентирует внимание на состоянии родителей: взрослым важно сохранять внешнее спокойствие. Дети тонко считывают эмоциональные сигналы от близких и начинают нервничать еще сильнее, если чувствуют панику или разочарование. Только уравновешенная позиция старших способна стать надежной опорой для подростка.

«Поддерживайте ребенка, а не собственные страхи. Когда рядом есть взрослый, который верит в него независимо от результата, пережить этот непростой этап становится значительно легче», — подытожила Наумова.

Ранее губернатор Подмосковья поздравил мультистобалльников региона с успехами на ЕГЭ.