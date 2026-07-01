Поездки по МЦД-3 изменятся уже этой ночью, пассажирам советуют проверить маршрут

В Москве на МЦД-3 временно изменят график движения поездов. Интервалы увеличатся, часть маршрутов сократят, а некоторые составы не будут останавливаться на одной из станций, пишет «Коммерсантъ».

На МЦД-3 изменится расписание движения поездов

Жителей и гостей Москвы предупредили о временных изменениях в расписании поездов на МЦД-3. Ограничения будут действовать с 23:00 3 июля до 11:00 4 июля.

В этот период пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание перед отправлением.

Что изменится для пассажиров

На Ленинградском направлении интервалы движения некоторых поездов увеличатся до 30 минут.

Кроме того:

часть поездов со стороны станции Ипподром будет курсировать только до станций Ховрино и Сходня;

отдельные составы временно не будут останавливаться на станции Фирсановская.

На Казанском направлении интервалы движения поездов увеличат до 15 минут.

Причина изменений

Временные корректировки связаны с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

В связи с ремонтом возможны дополнительные изменения в графике движения. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на электронных табло перед поездкой.