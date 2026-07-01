Поездки по МЦД-3 изменятся уже этой ночью, пассажирам советуют проверить маршрут
Дептранс: на МЦД-3 изменится расписание поездов 3 и 4 июля
В Москве на МЦД-3 временно изменят график движения поездов. Интервалы увеличатся, часть маршрутов сократят, а некоторые составы не будут останавливаться на одной из станций, пишет «Коммерсантъ».
На МЦД-3 изменится расписание движения поездов
Жителей и гостей Москвы предупредили о временных изменениях в расписании поездов на МЦД-3. Ограничения будут действовать с 23:00 3 июля до 11:00 4 июля.
В этот период пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание перед отправлением.
Что изменится для пассажиров
На Ленинградском направлении интервалы движения некоторых поездов увеличатся до 30 минут.
Кроме того:
- часть поездов со стороны станции Ипподром будет курсировать только до станций Ховрино и Сходня;
- отдельные составы временно не будут останавливаться на станции Фирсановская.
На Казанском направлении интервалы движения поездов увеличат до 15 минут.
Причина изменений
Временные корректировки связаны с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.
В связи с ремонтом возможны дополнительные изменения в графике движения. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на электронных табло перед поездкой.