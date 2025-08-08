Руководитель РЭО ознакомилась с работой испытательного полигона компании «СИБУР»

В ходе рабочего визита генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Ирина Тарасова посетила «СИБУР ПолиЛаб» — инновационный центр в Сколково, являющийся одним из восьми исследовательских подразделений корпорации.

В лаборатории, укомплектованной современным оборудованием, проводятся исследования, охватывающие весь жизненный цикл пластиковых изделий: от создания гранул с определенными параметрами до процессов утилизации и повторного применения.

Именно здесь СИБУР осуществлял тестирование технологий для разработки собственного продукта Vivilen rPET, производящегося на предприятии «ПОЛИЭФ», расположенном в Башкирии. Данный материал содержит до 30% переработанного сырья, полученного из ПЭТ-флекса, поставки которого будут осуществляться, в том числе, на завод «Сансара» в Челябинской области. Развитие данного предприятия было поддержано РЭО путем выделения 1,8 миллиарда рублей.

«Развитие подобных исследовательских центров активизирует спрос на продукцию, созданную из вторичного пластика, и поспособствует распространению моноупаковки, облегчающей процесс переработки, – отметила Ирина Тарасова. – Кроме того, с 2027 года производители будут нести ответственность за всю выпускаемую упаковку, что существенно увеличит заинтересованность в перерабатываемых полимерах».

Представители СИБУРа продемонстрировали примеры применения переработанного пластика в различных отраслях, включая строительство, изготовление экологичной упаковки и медицину, а также представили образцы продукции, созданной на основе вторичного сырья.

РЭО оказывает поддержку научным разработкам в сфере переработки отходов, в том числе посредством создания научно-технических центров в каждом экопромышленном парке. Партнерство с СИБУР играет важную роль в углублении знаний и развитии навыков в области экономики замкнутого цикла.