Руководитель РЭО сообщила о создании мощностей по переработке отходов и подготовке необходимого кадрового резерва

В рамках пленарного заседания «100 проектов будущего России. Экология», состоявшегося 23 декабря в национальном центре «Россия», министр природных ресурсов и экологии, Александр Козлов, вместе с другими ответственными лицами представил отчет о реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Генеральный директор РЭО, Ирина Тарасова, в своем выступлении акцентировала внимание на перспективах развития отрасли обращения с отходами и создании экономики замкнутого цикла.

Она подчеркнула, что наличие квалифицированных специалистов является определяющим фактором для успешного развития отрасли. РЭО активно сотрудничает с ведущими университетами, исследовательскими организациями и бизнесом для наращивания кадрового потенциала в этой сфере.

«С 2019 года мы ввели в эксплуатацию более 300 объектов в 74 регионах страны, предназначенных для сортировки, вторичной переработки, обезвреживания и утилизации отходов. В планах - строительство еще сотен аналогичных объектов, для работы на которых необходимы высококвалифицированные специалисты, – отметила Ирина Тарасова. – Нас ожидает масштабное строительство по всей стране. При участии РЭО будет создано 229 предприятий с общей мощностью переработки свыше 12 миллионов тонн отходов в год. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 330 миллиардов рублей».

Руководитель РЭО напомнила, что в 2021 году организация выступила инициатором создания Консорциума по переходу к экономике замкнутого цикла.

Этот Консорциум объединяет ведущие учебные заведения, специализированные научные организации, предприятия реального сектора и финансовые институты.

На сегодняшний день в составе Консорциума насчитывается 57 участников, и их число продолжает расти. В частности, в 2025 году к нему присоединились восемь организаций, включая Курчатовскую школу, Росбиотех, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Государственный университет по землеустройству и другие.

Консорциумом разработано 27 образовательных программ, охватывающих различные уровни: бакалавриат, магистратура, профессиональная переподготовка, а также онлайн-курсы.

Кроме того, РЭО совместно с вузами разработал модульные образовательные программы, которые успешно внедряются в существующие учебные планы. Эти модули востребованы даже в областях, не связанных напрямую с экологической проблематикой.