Русло Тезы расчистят в Холуе, чтобы защитить село от мощных паводков

Власти Ивановской области приступили к первому этапу масштабного проекта по спасению села Холуй, которое каждую весну из-за разлива реки Тезы превращается в «русскую Венецию» — с затопленными улицами и огородами, где местные жители вынуждены передвигаться исключительно в рыбацких сапогах. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, заключен государственный контракт на расчистку русла, и завершить основные строительные работы планируют осенью 2027 года.

В ведомстве уточнили, что техника будет работать на втором участке реки — в зоне жилой застройки на улице Путилова от моста до границы населенного пункта. Подрядчику предстоит убрать древесно-кустарниковую растительность и наносы, провести дноуглубительные и руслорегулирующие мероприятия, а также ликвидировать засорение водоема. Все работы, по словам чиновников, будут вестись с соблюдением природоохранных требований и с учетом ограничений в нерестовый период.

В департаменте подчеркнули, что контракт предусматривает поэтапное финансирование на два года. Ожидается, что после завершения расчистки интенсивность подтоплений в Холуе существенно снизится. В этом году паводок выдался особенно мощным: школьников перевели на дистант, вода залила почти сотню приусадебных участков, смыла грядки и сделала проезд по улицам возможным только на внедорожниках. Местные жители признавались, что подобного наводнения они не видели по меньшей мере 13 лет.