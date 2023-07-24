Рузским нарушителям придется возместить ущерб, нанесенный землям, в размере более пятидесяти миллионов рублей

10 Арбитражный апелляционный суд принял решение оставить в силе постановление суда предыдущей инстанции о возмещении ущерба, который был нанесен незаконным недропользованием в городском округе Руза. Об этом сообщили в областном Минэкологии.

Сотрудники министерства уличили в данном нарушении компанию «Стройкамень», которая добывала строительные пески на участке недр «Крюково-2» западнее деревни Крюково. Она совершила два серьезных нарушения, отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. По словам министра, компания не соблюдала условие лицензии о переводе земель в категорию, которая позволяет недропользование, а также вела работы за пределами горного отвода, нарушая предназначенные для ведения сельского хозяйства земли.

«Таким образом было добыто более 37 тысяч кубометров песка, ущерб превысил 53 миллиона рублей. Нарушители были привлечены к административной ответственности», — указал Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.