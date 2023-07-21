Губернатор Подмосковья назвал востребованным благоустройство парков в регионе
Фото: [Павел Попов]
Благоустройство парков имеет большую важность для Подмосковья, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Наверное, самую высокую оценку по переменам в Подмосковье жители дают как раз в парках — все, что связано с благоустройством, с отдыхом, с безопасными прогулками, с семьей и друзьями. Все это очень востребовано», — сказал Андрей Воробьев.
Глава Московской области также отметил, для этих целей в регионе создали целое министерство, курирующее благоустройство.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Технолицей им. В. И. Долгих откроют досрочно к началу нового учебного года.