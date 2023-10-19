С начала этого года на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» отсортировали три тысячи тонн алюминия

На комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» в Подмосковье с начала года отобрали три тысячи тонн алюминия, при этом данный объем превышает показатели за весь прошлый год в два раза.

Примечательно, что за двенадцать месяцев 2022 года на четырех комплексах по переработке отходов было отсортировано 1,6 тысячи тонн, а за неполные 10 месяцев 2023 года уже отобрали 3 тысячи тонн алюминия. При этом подобный рост связан с постоянной работой по улучшению качества отбора вторичных материальных ресурсов, а также с увеличением вовлеченности жителей Подмосковья в процесс раздельного сбора отходов.

Отмечается, что больше всего в этом году алюминия отобрали на КПО «Дон» в Каширском городском округе — 900 тонн. На втором месте — КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе, где отобрали 800 тонн вторичных ресурсов. Из КПО «Юг» в Коломенском городском округе на переработку отправилось более 700 тонн, а с комплекса «Храброво» в Можайском — 600.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.