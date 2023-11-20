С начала года в лесах Подмосковья ликвидировали 865 свалок

С начала этого года на лесных территориях Подмосковья было устранено 865 навалов мусора. В их число вошли свалки, которые были обнаружены в 2022 году. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

По словам председателя ведомства Олега Баженова, в общей сложности объем убранного в этом году мусора составил 121,5 тысячи кубометров.

С прошлого года полномочия по ликвидации несанкционированных свалок в лесах переданы муниципалитетам. Контракты на проведение работ по сбору, перевозке, обработке и утилизации отходов заключил 41 городской округ.

Ранее сообщалось, что с начала года в подмосковных лесах провели две с половиной сотни субботников, а также двадцать акций по уборке мусора. В них приняли участие полторы тысячи человек.