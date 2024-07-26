С организатора незаконной свалки в Щелково могут взыскать ущерб в размере 850 тысяч рублей

С предпринимателя, который организовал незаконную свалку в Щелково, могут взыскать ущерб в размере 850 тысяч рублей. Соответствующее исковое заявление было подано Министерством экологии и природопользования Московской области.

Навалы строительных отходов обнаружили на участке земли в деревне Назимиха. Собственником земли является местный индивидуальный предприниматель, который и выступит в роли ответчика.

Ранее министерство подало еще несколько исковых заявлений о возмещении ущерба от несанкционированных свалок в Назимихе. Их общая сумма составляет почти 180 миллионов рублей. Во всех случаях специалисты провели маркшейдерские исследования и лабораторный анализ проб мусора, чтобы рассчитать размер причиненного ущерба.