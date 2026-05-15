С заботой о природе: Павловский Посад влился в экоакцию «Вода России»

Подмосковный Павлово‑Посадский городской округ в пятницу 15 мая включился в экологическую акцию «Вода России 2026». Инициатива реализуется по замыслу Минприроды России и входит в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология».

В рамках мероприятия сотрудники администрации округа совместно с работниками МБУ «Благоустройство» провели уборку на берегу реки Вохна: ликвидировали скопления мусора, убрали навалы из веток и плавника.

Участники акции напомнили, что Павловский Посад известен живописными водными ландшафтами, но их эстетика и экологическое состояние страдают из‑за отходов, которые оставляют посетители прибрежных зон. Представители организаторов экомероприятия обратились к местным жителям и гостям города с просьбой ответственно относиться к окружающей среде: забирать с собой мусор после отдыха у водоемов. Такой подход поможет сохранить природные места привлекательными и безопасными для всех, кто любит проводить время на природе.