«Родные находятся в разных странах»: прощание Зоей Богуславской пройдет в июне

Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, ушла из жизни 14 мая на 103-м году жизни. Как сообщает Teleprogramma.org, похороны писательницы пройдут лишь 2 июня. Прощание состоится в Центре Вознесенского, а похоронят ее на Новодевичьем кладбище. Там же похоронен ее муж.

Дом Богуславской на протяжении десятилетий был настоящим местом притяжения для творческой элиты: в его стенах собирались поэты, художники, режиссеры, музыканты и мыслители.

Семья покойной очень большая: потомки писательницы живут в разных странах мира. Именно по этой причине прощание с ней состоится лишь в июне: чтобы все успели приехать.

Зоя Богуславская считается одной из самых выдающихся представительниц отечественной культурной сферы. Она была не только вдовой великого поэта, но и талантливой писательницей, компетентным искусствоведом, активным общественным деятелем. Ее нередко называли воплощением интеллектуальной силы, преданности искусству и несгибаемой воли.

