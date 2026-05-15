Война за шезлонги дошла до манекенов: турист пронес на лайнер куклу с усами

Битва за место у бассейна на круизном лайнере перешла на новый уровень — отчаявшийся путешественник протащил на борт пластикового безногого манекена, нарисовал ему усы и заставил отдыхающих принимать куклу за живого человека. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Скандальный трюк провернули на борту лайнера. Двенадцатого мая один из гостей, уставший от ежедневной охоты за свободными лежаками, решился на отчаянный шаг. Мужчина принес к бассейну пластиковый муляж без конечностей, пририсовал ему черные усы, водрузил на голову очки и кепку, а сверху накрыл полотенцем. Со стороны — обычный загорающий.

Тактику немедленно заснял другой пассажир и выложил снимок в соцсеть. Снимок моментально завирусился. Очевидцы признавались, что их обманули: один из туристов рассказывал, что заказал столик и всерьез принял манекена за человека. Другие пошутили, что пластиковым экспонатам тоже не помешает отпуск, а третья отдыхающая призналась — сначала она подумала, что у ребенка на шезлонге выросли усы.

Вся ирония в том, что правила круизной компании строго запрещают «бронировать» лежаки полотенцами, сумками или одеждой. Но про манекен в уставе ни слова. При этом на одном судне теснятся более трех тысяч пассажиров, и каждый лежак на вес золота.

Ранее в багаже пассажирки в Дубае нашли двух мертвых медвежат.