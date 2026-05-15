В Щелково открыли новое здание пожарного депо
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В Щелково открыли новое здание пожарного депо для ПСЧ-305 ГКУ МО «Мособлпожспас». В торжественной церемонии приняли участие первый замначальника ГУ МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда, руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, глава Щелково Андрей Булгаков.
Перегуда выразил благодарность всем, кто помогал строить новое здание. Также он вручил коллективу пожарно-спасательной части сертификат на телевизор.
«Это ваш дом, в котором вы проводите больше половины своей жизни и выполняете задачи по обеспечению безопасности населения как городского округа, так и жителей нашего Подмосковья», - сказал он.
Якубов напомнил, что депо построили по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья». Он также поблагодарил главу округа и вручил коллективу сертификат на бензиновый снегоочиститель.
«Это депо одно из немногих, куда проведено центральное отопление. Это очень важно. Хотел бы это отметить, огромное спасибо. Коллеги, вам всегда возвращаться с выезда целыми и невредимыми. А вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и всем мирного неба», - сказал он.
В рамках церемонии на территории пожарно-спасательной части также были высажены деревья.
