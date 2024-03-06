Садовод Рыкалина назвала причины пожелтения хвойных деревьев и кустарников в марте

По словам садовода Марины Рыкалиной, у хвойных деревьев, в отличие от лиственных, нагревается хвоя, поэтому в них запускаются процессы жизнедеятельности, происходит испарение сока. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что это можно устранить, если вовремя спохватиться и помочь хвойным растениям выбраться из плена замерзшей земли.

По мнению эксперта, нужно раскопать земляной ком и пролить его горячей водой, чтобы деревце смогло напитаться влагой, то есть надо помочь земле оттаять.

Она отметила, что также во избежание данного процесса следует сажать хвойные растения в полутени. При этом при отсутствии своевременной помощи хвойные могут пострадать серьезно, вплоть до полного высыхания.