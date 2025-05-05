Самарский регоператор обновил парк техники для вывоза отходов и закупил 30 новых мусоровозов

Региональный оператор «Экология» приобрел три десятка современных машин для вывоза мусора. Половина из них уже работает на маршрутах, а остальная техника начнет использоваться в ближайшее время.

В пресс-службе ППК РЭО отметили, что «закупка 30 мусоровозов позволит региональному оператору самостоятельно управлять логистикой и быстро реагировать на увеличение количества отходов».

Новые мусоровозы дают возможность «Экологии» эффективно работать с контейнерами различных типов, включая стандартные баки и большие бункеры. Ранее это было затруднительно из-за разнообразия контейнерного парка.

«Это важное событие для всего региона. „Экология“ показывает стратегический подход к организации вывоза ТКО. На основе анализа потребностей мы определили оптимальное количество техники. Для работы на новых машинах набрано около 70 сотрудников. Скоро весь автопарк будет полностью задействован», — заявил генеральный директор «Экологии» Андрей Шестаков.

Новые мусоровозы также будут использоваться в качестве резервного транспорта в зонах ответственности подрядчиков регоператора, если те не справляются с объемом работ.