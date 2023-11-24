Самых активных школьников, сдавших больше всего тары в ЭКОпункты «РТ-Инвест», наградили в Подмосковье

Компания «РТ-Инвест» совместно с Российским экологическим оператором наградила самых активных школьников, сдавших больше всего тары в ЭКОпункты в рамках проходившей в Подмосковье акции «Экоперемена: сдавай тару за награду».

Напоминаем, что акция «Экоперемена: сдавай тару за награду» проводилась в 215 школах Подмосковья. Лидером по результатам рейтинга стала ученица школы № 29 из Химок — Ренита Мочалова. За время проведения акции она сдала порядка 11 тысяч пластиковых бутылок и почти 5 тысяч алюминиевых банок, заработав таким образом 100 тысяч баллов.

Тарас Викторов из школы № 10 города Балашиха, тройку лидеров замыкал Андрей Смоляренко —ученик гимназии № 3 города Королев. В десятку самых активных учеников также попали школьники из Подольска, Одинцово и Домодедово.

«Мы рады отметить огромную работу школьников по сбору вторичных ресурсов. Они внесли значительный вклад не только в сохранение и защиту окружающей среды, но и популяризацию раздельного сбора отходов. Такие акции повышают интерес к экологическим проектам и детей, и взрослых», — сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Ученики, занявшие первое и второе места, получили в подарок смартфоны. Планшет достался обладателю третьего места. Для остальных участников, вошедших в первую десятку, подготовили наушники, умные часы и умные колонки.

Но и на этом подарки не заканчиваются, как и все пользователи программы лояльности «РТ-Инвест», школьники, принявшие участие в эко-акции, могут потратить все заработанные баллы на покупку книг, одежды, пиццы, продуктов питания или же отправить баллы на благотворительность. А сданный ими пластик и алюминий уже отправлены на переработку, где из них произведут новые товары: бутылки, строительные материалы, одежда, мебель и многое другое.