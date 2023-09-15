Самый большой родник Балашихи открыли после обновления

В Балашихе открыли после реконструкции крупнейший родник в округе – «Вишняковский». Обустройством природных источников занимаются Министерство экологии и природопользования Московской области и благотворительный фонд «Экология для всех», работы идут по губернаторской программе «Родники Подмосковья». Рассказываем, как изменился «Вишняковский», и как следят за состоянием других родников.

ЛЕСТНИЦА, ТРУБЫ, БЕСЕДКА

Родник находится у плотины-переезда на Разинском шоссе в Балашихе. Работы по восстановлению и обустройству проводились на средства ГК «Урбантех». Во время ремонта у родника заменили приемный колодец и трубы, по которым проходит вода. Кроме того, поставили новую удобную лестницу с перилами и беседку с навесом.

На открытие родника приехали первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, директор по продажам ГК «Урбантех» Александр Власов, представители администрации городского округа, подрядных организаций и, конечно, горожане.

«Первый этап работ по благоустройству здесь завершен. Жители попросили также сделать место для сбора мусора, лавочки и небольшую твердую площадку для тары, чтобы удобно было ставить емкости для воды», – отметил Виталий Мосин.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Кстати, качество родниковой воды специально проверили перед ремонтом. Об этом тоже рассказал Виталий Мосин.

«Перед началом благоустройства родника был проведен анализ воды, чтобы определить ее качество и состав. Сегодня мы сами попробовали родниковую воду и даже приготовили чай. Вода вкусная, в ней много полезных микроэлементов и минералов, положительно влияющих на здоровье людей», - добавил первый заместитель министра.

Жители Балашихи «Вишняковский» любят. Во время голосования за объекты благоустройства на портале «Добродел» родник выбрали около 13 тыс. человек.

ТЕХНОЛОГИИ - ДЛЯ ПРИРОДЫ

Александр Власов, в свою очередь, напомнил, что ГК «Урбантех» занимается цифровизацией транспортной сферы и обеспечением безопасности дорожного движения.

«Однако тема экологии и сохранения окружающей среды очень важна для нас. Являясь партнером Министерства экологии Московской области, мы уже помогаем бороться с одной из острых проблем – нелегальными свалками строительных отходов, которые наносят значительный ущерб окружающей среде», - подчеркнул он.

По словам Александра Власова, совместно с Министерством экологии и природопользования Подмосковья ГК «Урбантех» запустили автоматизированную систему контроля отходов строительства, сноса и грунтов. Только за два года количество незаконных свалок в Московской области снизилось более, чем на половину.

К слову, программа «Родники Подмосковья» действует с 2017 года. За это время было благоустроено более двадцати источников. Новые объекты каждый год выбирают по результатам голосования на портале «Добродел». Благодаря этому в программу попадают те родники, которые наиболее популярны у жителей.