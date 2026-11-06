В Подольске построят инновационный фиджитал-центр

На улице Рабочей в Подольске в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» продолжается строительство модульного фиджитал-центра, строительная готовность знакового для региона объекта достигла 65%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Фиджитал-центр будет одной из самых технологичных спортивных площадок региона, которая объединит киберспорт, VR-технологии и классическую физическую культуру. Внутри капитального модуля расположатся современный компьютерный класс и зоны виртуальной реальности (VR). На прилегающей территории разместят открытый спортивный кластер, в том числе футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, специализированные площадки для стритбола и зона воркаута.

Главной технологической особенностью подольского центра станет интеграция цифровых сервисов в реальный тренировочный процесс. Территорию обеспечат бесплатным беспроводным доступом к сети Wi-Fi, уличный тренажер оснастят специальными QR-кодами, ведущими на интерактивные видеоинструкции по правильному и безопасному выполнению упражнений. Нейросеть в специализированной системе будет контролировать и анализировать динамику физических нагрузок посетителей.

Объект возведут рядом с крупными жилыми кварталами и Подольским технико-экономическим колледжем, по решению главы Подольска Григория Артамонова инфраструктура фиджитал-центра будет полностью бесплатной для местных школьников и студентов.

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