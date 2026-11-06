«Съезд любителей летней резины»: из-за снега и гололеда остановили движение грузовиков и автобусов в Башкирии

Резкое ухудшение погоды вынудило власти Башкирии пойти на крайние меры. Снегопад, сильный ветер, гололедица и практически нулевая видимость привели к тому, что движение грузового и пассажирского транспорта — фур, автобусов и маршруток — пришлось приостановить. Чтобы не рисковать жизнями людей, ограничения ввели на территории всего региона, сообщил mkset.ru.

По данным издания, по региональным трассам проезд планируют открыть днем. На федеральных дорогах движение возобновят, как только погода наладится.

По информации издания, в Уфе коммунальщики уже приступили к уборке выпавшего снега. Об этом сообщили в администрации. Утро в городе началось со снегопада, который мгновенно преобразил улицы. Кадры первого снега публиковал Mkset. Фотографиями поделился и читатель издания Евгений, отметивший, что осадки серьезно осложнили дорожную обстановку.

«Сегодня в Уфе съезд любителей летней резины. Участились аварии, добирался на работу очень долго. Мой автобус попал в ДТП. Многие водители еще не „переобулись“», — рассказал читатель Mkset Евгений.

Дорожные службы совместно с Госавтоинспекцией призывают водителей отнестись к ситуации с пониманием. Им рекомендуют заранее продумывать маршруты и, если есть возможность, отказаться от дальних поездок. В такую погоду гораздо безопаснее переждать дома, чем рисковать на обледенелой дороге.

Ранее сообщалось, стоит ли ждать снегопадов в выходные 7 и 8 ноября в Москве и Московской области.