Авербух прикинул шансы Дикиджи и Семененко на этапе Гран-при в Китае
Авербух оценил шансы россиян на Гран-при в Китае: «Можно спокойно выигрывать»
Фото: [Владислав Дикиджи/ФФККР]
Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с «Чемпионатом» оценил шансы российских фигуристов Владислава Дикиджи и Евгения Семененко на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне.
В Китае основными соперниками россиян будут олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана, грузин Ника Эгадзе, японцы Као Миура и Шун Сато.
«Шайдоров сейчас пока что форму набирает. Пока у него слабые выступления. Поэтому я думаю, что можно совершенно спокойно выигрывать», — сказал Авербух.
Дикиджи и Семененко на данный момент являются обладателями первой и второй суммы баллов в текущем сезоне. Короткие программы фигуристы представят в пятницу, 6 ноября.
На этапе Гран-при в Китае также выступят Александра Игнатова (Трусова) и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.