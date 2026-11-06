Авербух прикинул шансы Дикиджи и Семененко на этапе Гран-при в Китае

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с «Чемпионатом» оценил шансы российских фигуристов Владислава Дикиджи и Евгения Семененко на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне.

В Китае основными соперниками россиян будут олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана, грузин Ника Эгадзе, японцы Као Миура и Шун Сато.

«Шайдоров сейчас пока что форму набирает. Пока у него слабые выступления. Поэтому я думаю, что можно совершенно спокойно выигрывать», — сказал Авербух.

Дикиджи и Семененко на данный момент являются обладателями первой и второй суммы баллов в текущем сезоне. Короткие программы фигуристы представят в пятницу, 6 ноября.

На этапе Гран-при в Китае также выступят Александра Игнатова (Трусова) и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.