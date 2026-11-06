В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 6 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 5,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть особенно осторожными в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.