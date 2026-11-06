В Подмосковье лечение гепатита С прошли почти 6 тыс. человек

В Подмосковье с начала 2026 года курс лечения гепатита С прошли более 5,5 тыс. жителей, доля полностью излечившихся составила 97%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современная терапия не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций. При раннем начале лечения удается восстановить функции печени и минимизировать риски цирроза и онкологических заболеваний», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе пациентам доступно бесплатное обследование и лечение хронического гепатита С. Врачи предупреждают, что длительное время болезнь может протекать без выраженных симптомов, поэтому важно своевременно проходить диагностику.

Диагностика проводится по полису ОМС, записаться на прием к специалисту можно, в том числе, через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.