Подмосковные бобслеисты завоевали шесть наград на Кубке России в Сочи

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей — две золотые, две серебряные и две бронзовые — на Кубке России по бобслею, который прошел с 1 по 6 ноября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев одержали победу в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин. Представители региона также стали победителями в составе экипажа-четверки в командном зачете, квартет представляли Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов.

Степан Дубинко, Даниил Кулешов, Данила Курилины и Владислав Скулин стали серебряными призерами в соревнованиях мужских четверок, Нина Клименко и Снежана Трофимец — в соревнованиях женских двоек.

Степан Дубинко и Владислав Скулин заняли третье место в соревнованиях двухместных экипажей. Снежана Трофимец также стала призером в соревнованиях монобобов среди женщин.

Сборная области сформирована из представителей Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, она завоевала ровно половину медалей Кубка России. Турнир проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.