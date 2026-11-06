Спортсменка из Подмосковья стала бронзовым призером на чемпионате мира в Нинбо
Спортсменка из Подмосковья стала призером на чемпионате мира в Нинбо
Фото: [ФТАР]
Подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова (СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., п. Зеленый) завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит с 27 октября по 8 ноября в Нинбо (Китай). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила весовой категории до 77 кг в упражнении «рывок», подняв 115 кг. В упражнении «толчок» спортсменка заняла шестое место, в сумме двоеборья стала пятой.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Нинбо, спортсмены из России выступают на турнире с национальной символикой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.