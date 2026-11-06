В Серпухове восстановили права участника СВО

Серпуховская городская прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции об отказе органа исполнительной власти в назначении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, территориальный орган Министерства социального развития Московской области отказал заявителю в назначении указанной выплаты в связи с отсутствием у него места жительства на территории региона на день завершения участия в СВО. При этом сотрудники городской прокуратуры установили обстоятельства, свидетельствующие о его фактическом проживании в указанный период на территории области.

Городской прокурор направил в Серпуховский городской суд исковое заявление о признании за военным права на получение региональной меры социальной поддержки, суд удовлетворил исковые требования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.