Стало известно, кем в Британии работает 27-летний внук Бориса Березовского

27-летний Савва Подкопов, внук покойного российского бизнесмена Бориса Березовского, оказался в центре внимания после того, как в Сети появились его снимки в рабочей одежде у ворот поместья в британской провинции, пишет Woman.ru.

Дедом Саввы по материнской линии является Березовский, а по отцовской — молодой человек приходится правнуком Иосифу Сталину. Фамилию Подкопов он получил от отчима.

На опубликованных кадрах Савва стоит в рабочей одежде на фоне ворот усадьбы. Как выяснили журналисты, в поместье он выполняет рутинные задачи по поддержанию состояния построек. При этом в социальных сетях молодой человек пишет, что учился в университете в Рединге и работает специалистом по вычислительной технике.

Фото: [ Савва Подкопов/соцсети ]

Савва — не единственный представитель семьи Березовских, привлекающий внимание прессы. Весной 2023 года в центре новостей оказался Глеб Березовский, сын предпринимателя и его гражданской жены Елены Горбуновой. Глеб уже более трех лет встречается с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Пара регулярно публикует совместные снимки в социальных сетях.

Сам Березовский переехал в Британию в начале 2000-х годов, после того как утратил влияние в России. В 2013 году его нашли мертвым в поместье в Аскоте. По словам охранника, следов убийства или борьбы не было.

На момент смерти состояние Березовского оценивалось примерно в $45 млн, однако долгов было намного больше. За неделю до кончины бизнесмен перенес несколько сердечных приступов.

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